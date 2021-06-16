Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о решении поставить в стартовый состав на матч с Финляндией молодого голкипера Матвея Сафонова.

Слова Черчесова цитирует портал Sports.ru.

«Мы в турнире, я же не с улицы вратаря взял, который не заявлен. Он заявлен, имеет право играть такое же, как другие вратари», — сказал тренер, отметив, что турнир ещё продолжается, и команду ждёт следующий матч.

«Мы внимательно смотрим и принимаем свои решения», — отметил Черчесов.

Напомним, Матвей Сафонов провёл «сухой» матч в дебюте за сборную России, национальной команде удалось впервые за 13 лет провести матч на ноль в рамках чемпионатов Европы, ранее Россия сыграла на ноль в матче со Швецией на групповом этапе Евро-2008.