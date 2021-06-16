Петербургский хоккейный клуб СКА совершил обмен игроками с другим клубом из КХЛ — минским «Динамо».

Информация об этом появилась в официальном «Твиттере» СКА. В команду в результате обмена пришел защитник сборной Белоруссии по хоккею Степан Фальковский. За минское «Динамо» теперь будет выступать шведский защитник Лукас Бенгтссон.

Отметим, Лукас Бенгтссон перешел в СКА в 2019 году и сыграл за команду два сезона в КХЛ. В прошлом сезоне швед принял участие в 51 матче, стал автором пяти заброшенных шайб и сделал 18 результативных передач.

Степан Фальковский сыграл за минское «Динамо» 43 матча в сезоне-2020/21, на его счету 8 шайб и 12 передач. До этого он выступал за различные клубы в США и Канаде.