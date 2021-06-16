Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук высказался о победе команды над Финляндией на чемпионате Европы 2020 по футболу.

Слова Миранчука цитирует портал Sports.ru.

«Очень важна эта победа, мы выполнили задачу. Важно, что моменты у нас есть – будем работать над реализацией», — сказал хавбек, отметив, что на таком турнире, как Евро, каждый шанс может быть единственным, и нужно пользоваться первым же.

«Конечно, есть требования, есть тактика, но футбольный интеллект нам позволяет чувствовать и понимать друг друга», — отметил Миранчук, отвечая на вопрос о взаимодействии с Александром Головиным и Артемом Дзюбой.

Напомним, Миранчук забил победный гол в матче Россия — Финляндия, а также был признан лучшим игроком встречи.