Сборная Уэльса по футболу обыграла команду Турции во втором матче на чемпионате Европы по футболу 2020.

Игра прошла на стадионе «Олимпийский» в Баку и завершилась со счётом 2:0 в пользу сборной Уэльса.

В концовке первого тайма отличился Аарон Рэмси, результативной передачей в атаке отметился Гарет Бэйл.

Во втором тайме сборная Уэльса получила право на пенальти, который не сумел реализовать Гарет Бэйл, пробивший выше ворот.

На последних минутах матча игроки обеих команд ввязались в потасовку, после которой судья Артур Соареш Диаш показал три жёлтых карточки. На последних минутах Гари Робертс сделал счёт 2:0.

В следующем туре сборная Уэльса сыграет в Риме с командой Италии, а Турции придётся биться со сборной Швейцарии.