Российский фигурист, чемпион Европы Дмитрий Алиев ответил на вопросы болельщиков в своём аккаунте в «Инстаграме».

Сессию вопросов-ответов фигурист устроил в «сторис».

По словам Алиева, коротка программа на новый сезон уже готова, а произвольная пока находится в процессе постановки. Пока фигурист не задумывался над тем, чем будет заниматься после завершения спортивной карьеры.

Также Алиев ответил на вопрос, как он относится к смене тренера в фигурном катании. «Кому-то на пользу, кому-то нет… Я не сторонник что-то менять! И свой путь пройду с Евгением Викторовичем Рукавицыным», – написал Алиев.

Напомним, Дмитрий Алиев с 2013 года тренируется в Санкт-Петербурге в местной СШОР по фигурному катанию.