Российская биатлонистка Ульяна Кайшева в межсезонье вышла замуж и сменила фамилию. Информация об этом появилась в официальном «Инстаграме» Союза биатлонистов России.

С сезона-2021/22 Ульяна Кайшева будет выступать на соревнованиях под фамилией Нигматуллина. Биатлонистка вышла замуж за бывшего лыжника, трехкратного призера зимних Универсиад Ильшата Нигматуллина. В последние годы он работал личным тренером биатлонистки.

Также в межсезонье фамилию сменила еще одна биатлонистка сборной России Евгения Павлова. Она вышла замуж за биатлониста Максима Буртасова и будет выступать под фамилией Буртасова.

Отметим, к олимпийскому сезону Евгения Буртасова будет готовиться в составе группы Евгения Куваева, а Ульяна Нигматуллина будет работать у Михаила Шашилова.