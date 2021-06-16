Матч между сборными Дании и Бельгии по футболу на Евро-2020 будет прерван на 10-й минуте, чтобы отдать дань уважения полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену, который перенес остановку сердца в прошлом матче против Финляндии.

Об этом сообщил нападающий сборной Бельгии и одноклубник Эриксена по «Интеру» Ромелу Лукаку.

«Я хочу навестить Кристиана в больнице. Я говорил об этом с тренером, и он, конечно, согласился», — сказал Лукаку, добавив, что отправит сообщение Эриксену после игры, однако сейчас ему нужно побыть с семьей.

«Мы также остановим игру на 10- й минуте, чтобы отдать ему дань уважения», — сказал Лукаку, чьи слова цитирует Football Italia.

Встреча Дании и Бельгии состоится завтра, 17 июня, в Копенгагене.