Бывший российский футболист, отец игрока сборной России Дениса Черышева Дмитрий Черышев рассказал о состоянии защитника Марио Фернандеса, получившего травму в матче Россия — Финляндия.

В эфире телеканала «Матч ТВ» Черышев рассказал: «Фернандесу надели какой-то пояс. Он сейчас в нормальном состоянии. К следующему матчу он должен быть готов».

Напомним, ранее в пресс-службе сборной России сообщили, что у Фернандеса при обследовании в одной из больниц Петербурга не обнаружили повреждений позвоночника.

В первом тайме Марио Фернандес неудачно приземлился на спину и был не в состоянии покинуть поле самостоятельно. Футболиста унесли с поля на носилках, его заменил в игре Вячеслав Караваев. Россия выиграла матч со счётом 1:0.