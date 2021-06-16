Президент Российской Федерации Владимир Путин отреагировал на победу сборной России по футболу над командой Финляндии на чемпионате Европы по футболу.

Слова президента России цитирует портал «Лента.ру».

«Поздравляю, молодцы», — заявил Путин на пресс-конференции в Женеве, где сейчас находится с рабочей поездкой.

Напомним, сборная России с минимальным счётом обыграла Финляндию на поле «Газпром-Арены» в Санкт-Петербурге. Единственный мяч в этой встрече забил полузащитник сборной России Алексей Миранчук с передачи Артема Дзюбы.

Ранее сборная России на Евро-2020 разгромно уступила сборной Бельгии, проиграв со счетом 0:3. Авторами забитых мячей стали Ромелу Лукаку, оформивший дубль, и Тома Менье. В последнем туре Россия сыграет против Дании в Копенгагене.