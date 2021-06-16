Испанский защитник Серхио Рамос официально покидает мадридский «Реал» после 16 лет, проведенных в клубе.

Информация об этом появилась на официальном сайте клуба. Завтра, 17 июня, состоится прощальная пресс-конференция Рамоса в «Реале», на которой также будет присутствовать президент клуба Флорентино Перес.

Рамос покидает клуб бесплатно: стороны не смогли договориться об условиях нового контракта. Пока неизвестно, в какой команде дальше будет выступать защитник.

Серхио Рамос начал играть за «Реал» в 2005 году после перехода из «Севильи». В составе клуба Рамос стал чемпионом Испании пять рад, четырежды он выигрывал Лигу чемпионов и еще четыре раза выигрывал Суперкубок Испании. Сейчас Рамосу 35 лет, он провел 15 матчей в чемпионате Испании в прошлом сезоне и забил 2 гола с пенальти.