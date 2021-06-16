На чемпионате Европы по футболу сегодня, 17 июня, пройдут три матча в рамках группового турнира.

На 16:00 по московскому времени назначено начало встречи сборных Украины и Северной Македонии. Игра состоится в Румынии, в городе Бухарест на стадионе «Националь». Главный арбитр встречи — аргентинец Фернандо Рапальини, его помощники — Хуан Пабло Белатти и Диего Бонфа.

На 19:00 по мск назначено начало встречи сборных Дании и Бельгии. Игра пройдет в Копенгагене на арене «Паркен». Главным судьей встречи назначен представитель Нидерландов Бьорн Кюйперс. Сандер Ван Рукел и Эрвин Зейнстра будут помогать ему на линиях.

На 22:00 по московскому времени назначена встреча сборных Нидерландов и Австрии в Амстердаме. Обе команды с побед стартовали на Евро. Игру рассудит Орель Гринфилд из Израиля.