Главный тренер казахстанского «Тобола» Григорий Бабаян был замечен на тренировочных сборах московского ЦСКА.

Информацию об этом сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на два источника, которые знакомы с ситуацией.

По данным СМИ, Бабаяна уже представили команде в качестве помощника главного тренера. На данный момент исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Березуцкий.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что Бабаян может возглавить ЦСКА в ближайшее время.

Вчера, 17 июня, ЦСКА объявил об уходе с поста главного тренера хорватского специалиста Ивицы Олича. Тренер проработал с клубом всего 2 месяца, ЦСКА финишировал на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ с результатом в 50 очков и не попал в еврокубки.