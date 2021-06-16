Женская сборная России по баскетболу сегодня, 17 июня, проведёт первый матч в рамках чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд. В соперниках — сборная Чехии.

Игра пройдет в Страсбурге на арене «Ренус Спорт», начало матча назначено на 13:00 по московскому времени.

Последний раз Россия и Чехия встречались друг с другом в 2011 году, тогда победу одержали россиянки.

В группе D вместе со сборной России также присутствуют команды Хорватии и Франции. В плей-офф (стадию 1/8 финала и 1/4 финала) смогут выйти три команды из четырёх.

Во втором туре группового этапа сборная России сыграет против сборной Хорватии. Игра пройдёт 18 июня. В третьем и заключительном туре группового этапа российские баскетболистки сразятся со сборной Франции. Этот матч запланирован на 20 июня.