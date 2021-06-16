Мужская сборная России по футболу сыграет с командой Болгарии в рамках предварительного этапа волейбольной Лиги наций.

Игра состоится на площадке «Римини Фьера» в городе Римини и начнётся в 13:00 по московскому времени.

За время предварительного этапа сборная России потерпела четыре поражения и одержала семь побед. Команда Туомаса Саммельвуо уступила Японии, Польше, Франции и Словении, в свою очередь, победив Нидерланды, Иран, США, Австралию, Канаду, Сербию и Аргентину.

Команда Болгарии выиграла только два матча в предварительном турнире: удачно сложились игры против Австралии и Нидерландов. Проиграли болгарские волейболисты Франции, Германии, Италии, Канаде, Ирану, Польше, Бразилии, Аргентине и Сербии.