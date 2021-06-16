Сборная Италии по футболу одержала вторую разгромную победу на чемпионате Европы по футболу — на этот раз над сборной Швейцарии.

Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянцев.

В первом тайме счет открыл Мануэле Локателли на 26-й минуте с паса Доменико Берарди. Во втором тайме Локателли оформил дубль: на 52-й минуте он забил с передачи Николо Барелла. Разгромным счет сделал Чиро Иммобиле уже в самой концовке встречи — на 89-й минуте он отличился с передачи Рафаэла Толоя.

Отметим, это уже второй разгром подряд от сборной Италии: в матче открытия итальянцы обыграли команду Турции со счетом 3:0.

Благодаря двум победам сборная Италии обеспечила себе выход в плей-офф Евро-2020.