Главные новости с футбольных полей, теннисных кортов и волейбольных площадок — в дайджесте главных событий дня на Nevasport за 16 июня:

Россия с вратарем-дебютантом обыграла Финляндию на Евро-2020

Сборная России по футболу одержала минимальную победу над Финляндией в матче группового турнира Евро-2020 — 1:0. Единственный мяч провел полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в добавленное к первому тайму время.

Уэльс обыграл Турцию на Евро-2020 благодаря голам Рэмси и Робертса

Сборная Уэльса по футболу обыграла команду Турции во втором матче на чемпионате Европы по футболу 2020. Игра прошла на стадионе «Олимпийский» в Баку и завершилась со счётом 2:0 в пользу сборной Уэльса. В концовке первого тайма отличился Аарон Рэмси, результативной передачей в атаке отметился Гарет Бэйл. Во втором тайме за Уэльс отличился Гари Робертс.

Италия обыграла Швейцарию и обеспечила себе выход в плей-офф Евро-2020

Сборная Италии по футболу одержала вторую разгромную победу на чемпионате Европы по футболу — на этот раз над сборной Швейцарии. Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянцев. В первом тайме счет открыл Мануэле Локателли на 26-й минуте с паса Доменико Берарди. Во втором тайме Локателли оформил дубль: на 52-й минуте он забил с передачи Николо Барелла. Разгромным счет сделал Чиро Иммобиле уже в самой концовке встречи — на 89-й минуте он отличился с передачи Рафаэла Толоя.

Серхио Рамос официально покидает мадридский «Реал»

Испанский защитник Серхио Рамос официально покидает мадридский «Реал» после 16 лет, проведенных в клубе. Информация об этом появилась на официальном сайте клуба. Завтра, 17 июня, состоится прощальная пресс-конференция Рамоса в «Реале», на которой также будет присутствовать президент клуба Флорентино Перес.

Сборная России по волейболу обыграла Сербию в Лиге наций

Мужская сборная России по волейболу обыграла Сербию в 10-м туре предварительного этапа Лиги наций. Игра проходила в итальянском Римини на арене «Римини Фьера» и завершилась в четырех сетах со счетом 3:1 (25:23, 25:22, 22:25, 25:21).

Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Халле

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира ATP в немецком Халле. Четвёртый номер «посева» и седьмая ракетка мира в двух сетах победил Джордана Томпсона из Австралии, занимающего 81-е место в рейтинге ATP. Рублёв выиграл оба сета 6:4, потратив на матч 1 час 28 минут.