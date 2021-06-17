«Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли. Игра проходила на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе (США) и завершилась победой гостей со счетом 3:2.

В составе «Монреаля» по шайбе забросили Йоэль Армиа, Тайлер Тоффоли и Пол Байрон. У хозяев дублем отметился Алекс Пьетранджело, ассистентские очки заработали Киган Колесар, Джонатан Маршессо и Вильям Карлссон.

Таким образом, «Монреаль» сравнял счет в серии — 1-1. Следующий матч состоится в субботу, 19 июня.

Напомним, в первом поединке «Голден Найтс» обыграл «Канадиенс» со счётом 4:1. В предыдущем раунде «Монреаль» уверенно победил «Виннипег Джетс» со счётом 4-0 в серии, а «Вегас» оказался сильнее «Колорадо Эвеланш» — 4-2.