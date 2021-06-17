Сборная России по футболу рискует не выйти из группы на Евро-2020. Команда Станислава Черчесова может занять четвертое место в квартете, даже если сыграет вничью с Данией в третьем туре.

Если Дания сегодня, 17 июня, обыграет Бельгию, а бельгийцы затем сыграют вничью с Финляндией, то все команды группы В будут иметь по четыре очка. В таком случае сборная России с разницей мячей «минус два» окажется худшей в группе.

На данный момент российская команда занимает второе место в таблице группы В, имея три очка после победы над Финляндией. Однако Бельгия и Дания еще не провели свой матч второго тура. На старте соревнований, напомним, россияне разгромно проиграли бельгийцам со счетом 0:3.

Следующий матч сборной России состоится в понедельник, 21 июня, в Копенгагене против Дании. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.