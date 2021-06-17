Пресс-служба УЕФА опубликовала список из пяти самых быстрых футболистов текущего чемпионата Европы.

Первое место в рейтинге занял 28-летний защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола, развивший скорость 33,8 км/ч. На втором месте расположился хавбек Уэльса Даниэль Джеймс (33,5 км/ч), а третьим стал английский форвард Рахим Стерлинг (33,1 км/ч).

В топ-пять также вошли швейцарец Брил Эмболо (32,8 км/ч) и итальянец Джованни Ди Лоренцо (32,6 км/ч).

Напомним, сборная Италии возглавляет группу А, набрав 6 очков в двух матчах. Уэльс (4) идет на втором месте в том же квартете, Швейцария (1) — на третьем. Сборная Англии располагается на втором месте в таблице группы D, одержав победу в первом туре. Лидирующая Чехия (3) опережает ее лишь по дополнительным показателям.

Евро-2020 проходит в период с 11 июня по 11 июля в 11 европейских городах.