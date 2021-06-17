Российский актер и телеведущий Максим Виторган поделился мнением о скандальном эфире на «Матч ТВ», в рамках которого комментатор Дмитрий Губерниев довел до слез певицу Ольгу Бузову.

«Не знаю, как вам, а мне кажется, что лучше чего-то не знать и не делать вид, что знаешь, чем получать деньги за создание видимости, что ты в чем-то разбираешься, например, в футболе. И уж точно лучше быть Бузовой, чем пытаться за ее счет удлинить собственный писюн и утвердиться. Короче, я за Бузову. Не будьте муфлонами», — сказал актер на видео у себя в «Инстаграме».

Напомним, скандал произошел в понедельник, 14 июня. Сначала Бузова в эфире «Матч ТВ» общалась с Ильей Трифановым на тему поражения сборной России от Бельгии на старте Евро-2020, затем к разговору подключился Губерниев из петербургской студии. Он начал задавать певице вопросы о футбольных школах, а также спросил, пьет ли она коньяк по утрам.

Между сторонами завязалась словесная перепалка, в результате которой Бузова расплакалась и назвала комментатора дном.