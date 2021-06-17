Вторая ракетка России Андрей Рублев прокомментировал выход в четвертьфинал травяного турнира в Галле (Германия). В матче второго круга он нанес поражение австралийцу Джордану Томпсону со счётом 6:4, 6:4.

«Я просто хочу двигаться вперёд матч за матчем. Очень рад, что во второй раз вышел здесь в четвертьфинал. Победы в двух матчах с непростыми соперниками — это позитивный момент. Я хочу чувствовать большую уверенность на траве», — приводит слова Рублёва официальный сайт ATP.

Соперником Рублева в четвертьфинале станет представитель Германии Филипп Кольшрайбер.

Напомним, турнир в Галле стартовал в понедельник, 14 июня, и продлится до воскресенья. Действующим победителем соревнований является швейцарец Роджер Федерер, взявший трофей в 2019 году. В прошлом сезоне турнир не проводился из-за пандемии коронавируса. Защитить титул швейцарский теннисист уже не сможет, поскольку вчера проиграл Феликсу Оже-Альяссиму.