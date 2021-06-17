В итальянском Римини продолжается предварительный этап волейбольной Лиги наций. Сегодня, 17 июня, мужская сборная России встретится с Болгарией. Игра будет проходить на арене «Римини-Фьера» и начнется в 13:00 по московскому времени.

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Для выхода в полуфинал турнира российской команде необходимо занять место в первой четверке турнирной таблицы. На данный момент подопечные Туомаса Саммельвуо идут на шестой строчке, имея в своем активе семь побед (над Нидерландами, Ираном, США, Австралией, Канадой, Сербией и Аргентиной). Еще четыре матча российские волейболисты проиграли.

У Болгарии пока только две победы — над Нидерландами и Австралией.