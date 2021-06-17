Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл прокомментировала внимание СМИ к её персоне.

«Хорошо, что у меня работает чувство юмора. Всеми забытая, ужасная, никому не нужная старая бабка Баюл сейчас поднимает рейтинг российскому фигурному катанию. Молодцы. Ну хоть что-то я сделала правильно», — написала Баюл на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Баюл выступала за сборную Украины. На Олимпийских играх 1994 года она завоевала золотую медаль в женском одиночном катании. Также она является чемпионкой мира 1993 года, двукратным серебряным призером чемпионатов Европы двукратной чемпионкой Украины.

Ранее Баюл раскритиковала олимпийскую чемпионку Алину Загитову за фотографию для анонса ледового шоу «Руслан и Людмила», в котором будет исполнять главную роль. Экс-спортсменке не понравилось, что Алина сфотографировалась в короне Татьяны Навки.