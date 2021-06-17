Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил игру полузащитника сборной России Алексея Миранчука.

Накануне хавбек стал автором единственного гола в матче против Финляндии во втором туре группового этапа Евро-2020. Российская команда победила со счетом 1:0.

«Миранчук доказал, что он ценнее, чем Дзюба. Он сам может сделать гол. Поэтому такой футболист — незаменимый. Все удивлялись, например, Юрий Павлович Семин, почему Миранчука не поставить рядом с Головиным? И вот Миранчук все сделал. Он был лучшим игроком матча», — сказал Орлов у себя в YouTube-канале.

На данный момент сборные России, Финляндии и Бельгии имеют по три очка, Дания — ноль. Однако бельгийцы и датчане еще не сыграли свой матч второго тура, он состоится сегодня, 17 июня. Затем, 21 июня, российская команда на выезде в Копенгагене сыграет с Данией в третьем туре.