Бывшая российская фигуристка Мария Сотскова посетовала на то, что её мечте стать постановщиком ледовых шоу и программ не суждено сбыться.

«Казалось, что моя профессия давно предрешена. Три года назад, когда я поступала в ГИТИС, у меня была мечта стать хореографом-постановщиком ледовых шоу и программ для фигуристов. И чёткий план, как я буду к этой мечте идти… Но жизнь вносит свои коррективы, и по ряду причин моей мечте не суждено сбыться», — написала Сотскова на своей странице в «Инстаграме».

Спортсменка добавила, что старается перестроить себя для постановок балета на полу, однако лишь убеждается, что её стихия — это лёд. П окончании сессии Сотскова собирается обучиться чему-то, что может стать её профессией в будущем.

Напомним, в июле 2020 года 20-летняя Сотскова объявила о завершении карьеры. В марте 2021-го ФФККР признала фигуристку виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировала ее на десять лет за употребление фуросемида и подделку медицинских документов. Срок дисквалификации истечет 6 апреля 2030 года.