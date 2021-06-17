Йенс Кляйнефельд, немецкий врач УЕФА, рассказал о первых словах полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена после остановки сердца.

«Примерно через 30 секунд игрок открыл глаза, и я смог поговорить с ним напрямую. Это был очень волнующий момент, потому что в такой чрезвычайной ситуации в повседневной жизни шансы на успех намного ниже. Я его спросил: «Ну что, ты с нами?» Он ответил: «Да, я снова среди вас. Мне всего 29 лет», — приводит слова врача RMCSport.

Напомним, инцидент произошел в ходе матча первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии в Копенгагене. На 43-й минуте Эриксен потерял сознание, упав на ровном месте и не вступая в контакт с другими игроками.

Появившаяся на стадионе бригада врачей около 20 минут боролась за жизнь футболиста. Его удалось реанимировать с помощью дефибриллятора. Когда Эриксен пришел в себя, его увезли в больницу, а матч возобновили.