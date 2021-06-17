Мужская сборная России является абсолютным чемпионом Лиги наций: турнир, созданный в 2018-м, проводился всего дважды, и оба раза его победителями становились российские волейболисты. Сначала команду привел к медалям Сергей Шляпников, затем — сменивший его Туомас Саммельвуо. Однако в этом году всё идет к тому, что золотые медали могут ускользнуть.

Для начала напомним, в каком формате проходит турнир в условиях пандемии: на предварительном этапе все 16 команд по одному разу играют между собой по туровой системе. Участники не делятся на группы, и турнирная таблица для всех одна. По итогам 15 туров четыре лучшие сборные выходят в плей-офф, где играют сначала полуфинал, затем матч за третье место и финал соответственно.

Выход в решающую стадию соревнований уже гарантировали себе Бразилия и практически наверняка Польша с Францией. Чтобы продолжить борьбу за медали, сборной России необходимо уцепиться за оставшееся проходное место в топ-4. Сейчас подопечные Саммельвуо занимают шестую позицию и даже на один балл опережают идущую пятой Сербию. Однако ключевым показателем в волейболе является число выигранных матчей, поэтому задача перед командой ставится предельно конкретная — побеждать.

Старт турнира в исполнении россиян получился не очень убедительным: четыре поражения в девяти матчах — от Японии, Польши, Франции и Словении. В каждой игре у соперников находился волейболист, делавший победу по большей части своей заслугой. У России же такой игрок отсутствовал, хотя Саммельвуо привез в Римини мощный состав: пропускал старт турнира лишь блокирующий Иван Яковлев, получивший травму голеностопа на сборе, а в остальном команду составили те же герои, которые брали золото в прошлый раз.

На роль лидера команды претендовал Дмитрий Мусэрский, но проблемы со здоровьем не позволили ему стать номером один. В игре с французами волейболист повредил спину, поэтому со Словенией не сыграл — Саммельвуо вообще не стал включать его в заявку на матч. Самым результативным представителем команды стал Максим Михайлов, но и его показатели далеки от того, чем могут похвастаться оппоненты. Так, например, Михайлов реализует 51% атак, в то время как японский диагональный Иссеи Отаке в матче с россиянами набрал очки в 70% случаев.

Положение россиян в турнирной таблице заметно улучшилось после двух выигранных матчей — с Сербией и Аргентиной. Сегодня команда Саммельвуо встречается с Болгарией, которая, к счастью для нас, не может похвастаться топовым составом и плетется на 14-м месте в таблице. Победа в предстоящей игре позволит сборной России остаться на плаву и побороться-таки за выход в плей-офф, поскольку календарь дает возможность рассчитывать еще на несколько побед. На заключительной неделе россиян ждут три матча, но лишь один из них — с реально топовым соперником в лице сборной Бразилии. В двух других встречах оппонентами команды Саммельвуо станут Германия и Италия, которые уже не претендуют на выход в полуфинал — обыграть их будет вполне по силам.

Аргументом в пользу российской команды является и то, что в оставшихся встречах, скорее всего, сможет принять участие Яковлев: он уже залечил голеностоп, прибыл в расположение сборной и готов сменить Антона Семышева.

Стоит понимать, что в нынешнем розыгрыше Лиги наций ценность имеют не столько медали, сколько возможность взвесить свои силы перед предстоящей Олимпиадой в Токио. Именно с этой целью некоторые команды, в том числе и наша, привезли в Римини топовые составы. Во многом текущий турнир можно считать репетицией Олимпиады, но не с точки зрения распределения мест, а лишь в плане оценки своих сильных и слабых сторон. Лига наций завершится через десять дней, 27 июня, и на работу над ошибками у команд останется меньше месяца.

Некоторые сборные пошли другим путем и оставили лучших волейболистов готовиться к Олимпиаде, а в Италию привезли относительно слабые составы. В этом свете отставание россиян в турнирной таблице выглядит еще более настораживающим: Саммельвуо нужно будет в срочном порядке решать проблему с нерезультативными заменами, отсутствием лидера и явной нехваткой уверенности.

Можно надеяться, что матч с Сербией стал переломным для россиян: два дня назад команда впервые на турнире обыграла соперника топ-уровня благодаря характеру и мастерству отдельно взятых исполнителей. Если эта победа смогла положительно повлиять на настрой сборной России перед заключительной стадией соревнований, то шансы на плей-офф ещё есть. А вот насколько реальна борьба за золото, покажут оставшиеся игры.