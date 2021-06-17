Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос об уходе Ивицы Олича с поста главного тренера армейского клуба.

«Решение о смене главного тренера принимали совместно после серии внутренних консультаций, в ходе которых обсудили итоги прошедшего чемпионата России и планы на будущий сезон. Мы с Ивицей действительно разошлись во мнениях относительно некоторых вопросов, связанных с организацией работы», — заявил Бабаев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что Олич возглавил армейцев 31 марта. На этом посту он сменил Виктора Гончаренко. Под руководством хорвата московский клуб провел всего лишь 9 матчей. По итогам минувшего сезона ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице РПЛ и впервые за 20 лет не пробился в еврокубки.

На данный момент исполняющим обязанности главного тренера будет Алексей Березуцкий. Сообщалось, что ЦСКА может возглавить главный тренер «Тобола» Григорий Бабаян. Также называлась кандидатура бывшего наставника «Эвертона» Марку Силвы.