Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о будущем главном тренере армейского клуба, после ухода хорвата Ивицы Олича.

«Как известно, в футболе и спорте вообще все определяет результат. Мы верим, что у Алексея получится, и не ищем главного тренера», — сказал Бабаев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что Олич возглавил армейцев 31 марта. На этом посту он сменил Виктора Гончаренко. Под руководством хорвата московский клуб провел всего лишь 9 матчей. По итогам минувшего сезона ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице РПЛ и впервые за 20 лет не пробился в еврокубки.

На данный момент исполняющим обязанности главного тренера будет Алексей Березуцкий. Сообщалось, что ЦСКА может возглавить главный тренер «Тобола» Григорий Бабаян. Также называлась кандидатура бывшего наставника «Эвертона» Марку Силвы.