Сборная России по волейболу. Фото: официальный сайт Кубка мира по волейболу

Сборная России по волейболу. Фото: официальный сайт Кубка мира по волейболу

Мужская сборная России по волейболу начала матч с Болгарией на предварительном этапе Лиги наций. Игра на арене «Римини Фьера» в итальянском Римини стартовала в 13:00 по московскому времени.

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Для выхода в плей-офф команде под руководством Туомаса Саммельвуо необходимо подняться в топ-4 турнирной таблицы. На данный момент россияне занимают шестое место, опережая идущую пятой Сербию на одно очко, но выиграв на один матч меньше. В 11 встречах сборная России потерпела четыре поражения.

Сборная Болгарии имеет в своем активе всего две победы и занимает лишь 14-е место в таблице.

Напомним, Россия дважды выиграла Лигу наций — в 2018 и 2019 годах. В прошлом сезоне турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.