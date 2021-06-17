Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев может продолжить карьеру в московском «Динамо». Журналист «Спорт-Экcпресса» Константин Алексеев сообщает, что вероятность перехода высока.

Напомним, что впервые информация об интересе «Динамо» к футболисту появилась в конце мая.

Магомед Оздоев выступает за «Зенит» с 2018 года. В минувшем сезоне он принял участие в 35 матча по всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 5 результативных передач.

Контракт 28-летнего хавбека с «Зенитом» истекает в июне 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро. Ранее Оздоев выступал за грозненский «Ахмат», казанский «Рубин» и московский «Локомотив».