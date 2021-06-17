«Манчестер Сити» вновь проявляет интерес к капитану «Реала» Серхио Рамосу, который покинет мадридский клуб в ближайшее время.

По информации AS, представители футболиста давно контактируют с «горожанами». Английский клуб является фаворитом в борьбе за 35-летнего Рамоса, на которого также претендуют «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, в среду, 16 июня, стало известно, что «Реал» не продлит контракт с испанским защитником. Сегодня состоится прощальная пресс-конференция футболиста, на которой будет присутствовать президент клуба Флорентино Перес.

Рамос начал играть за «Реал» в 2005 году после перехода из «Севильи». В составе клуба футболист стал пятикратным чемпионом Испании, по четыре раза выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок Испании.