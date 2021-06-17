Бывший голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон официально стал игроком «Пармы». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что 43-летний голкипер является воспитанником «Пармы» и выступал за первую команду с 1994 по 2001 год. После чего перешел в «Ювентус», где провел в общей сложности 19 лет, сыграв за команду 685 матчей и выиграв 22 титула. Также в сезоне-2018/19 Буффон выступал за французский «ПСЖ».

В минувшем сезоне Буффон принял участие в 14 матчах во всех турнирах. «Парма» по итогам сезона в Серии А финишировала на последнем, 20-м месте, и вылетела в Серию Б.