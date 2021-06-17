Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Игорь Семшов поделился ожиданиями от матча третьего тура чемпионата Европы между сборными России и Дании. Напомним, что встреча пройдет 21 июня в Копенгагене.

«Мы прекрасно знаем силу сборной Дании. Это неплохая команда плюс играет при своих трибунах. Не берем сейчас результат первого матча — там датчанам было не до игры. Мы берем атмосферу на стадионе. Эмоциональная фаза плюс игра за своего товарища, который, наверное, пропустит Евро», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что после двух матчей на групповом этапе чемпионата Европы команда Станислава Черчесова имеет в своем активе 3 очка. В первой игре россияне крупно уступили бельгийцам в Санкт-Петербурге со счетом 0:3. 16 июля на той же «Газпром Арене» российская команда оказалась сильнее Дании — 1:0.