Бывший игрок «Зенита» и сборной России Александр Кержаков стал новым главным тренером «Нижнего Новгорода». Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Лучший бомбардир в истории российского футбола и сборной России Александр Кержаков в нашей команде! Александр назначен главным тренером ФК «Нижний Новгород». Впереди важнейший и сложнейший сезон в Премьер-Лиге! Удачи, Александр! Нижний Новгород — вперёд!», — написал Никитин.

Напомним, что Кержаков в минувшем сезоне занимал пост главного тренера «Томи», которая выступала в ФНЛ. Под его руководством команда заняла 18-е место и вылетела в ПФЛ.

«Нижний Новгород» занял третье место, но получил путевку в РПЛ, так как «Оренбург», ставший вторым, не смог получить лицензию. Таким образом волжский клуб впервые в своей истории сыграет в высшем дивизионе российского футбола.