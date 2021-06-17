Нападающий сборной Швеции Фредрик Хендемарк стал игроком петербургского СКА. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение рассчитано на два сезона.

Минувший сезон 27-летний хоккеист провел в АХЛ, выступая в фарм-клубе «Сан-Хосе». Также он известен по выступлениям за «Лександ» и «Мальме». На его счету 20 матчей за сборную Швеции.

Напомним, что по итогам регулярного чемпионата КХЛ СКА занял второе место в Западной Конференции. В плей-офф команда Валерия Брагина дошла до полуфинала, где уступила ЦСКА (2-4).