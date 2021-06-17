Фигуристка Евгений Медведева рассказал о подготовке к ледовоу шоу Ильи Авербуха «Анна Каренина».

«Мы уже многое освоили, но не собираемся останавливаться на достигнутом, мне кажется, что до самой премьеры будем осваивать что-то новое, и надеемся в хорошем смысле удивить зрителей на спектакле. Любопытно, что судьба все время сводит меня с этим сюжетом – я стала серебряным призером Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане с программой «Анна Каренина», сейчас мне досталась роль Кити», — цитирует Медведу Sports.ru.

Напомним, что роль Константина Левина исполняет Александр Энберт, а Медведева — его жены Кити Щербацкой. Премьера ледового спектакля пройдет 9 июля в Сочи.

Энберт — серебряный призер Олимпийских игр, а также бронзовый призер чемпионатов мира и Европы. Медведева — серебряный призер Олимпиады, а также двукратная чемпионка мира и Европы.