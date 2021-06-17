Серебряные призеры чемпионата Европы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин выразили желание до начала Гран-при выступить на двух турнирах серии «Челленджер».

«Ждем распределения по этапам Гран-при, а перед ними хотели бы выступить как минимум на двух турнирах серии «Челленджер», чтобы иметь возможность вкатать программы к сезону», — цитирует ТАСС тренера пары Александра Свинина.

Напомним, что предстоящий сезон является олимпийским. Гран-При начнутся осенью. Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.