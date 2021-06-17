Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес прошел дополнительное обследование после неудачного падения в матче второго тура чемпионата Европы против Финляндии (0:1). Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

По итогам МРТ и КТ не было выявлено проблем с позвоночником и головным мозгом. Также уточняется, что игрок сможет вернуться на поле через несколько дней.

В первом тайме матча против Финляндии Марио Фернандес неудачно приземлился на спину и не смог покинуть поле самостоятельно. Футболиста унесли на носилках, его заменил Вячеслав Караваев.

Напомним, что после двух матчей на групповом этапе чемпионата Европы команда Станислава Черчесова имеет в своем активе 3 очка. Третий матч в рамках группы В состоится 21 июня в Копенгагене. Соперником станет сборная Дании.