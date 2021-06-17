Третья ракетка мира Рафаэль Надаль объявил о том, что не примет участие в Уимблдоне и предстоящих Олимпийских Играх в Токио.

«Такое решение принимать всегда нелегко, но, прислушавшись к своему организму я понял, что так будет правильно. Олимпийские игры всегда много значили для меня, они были приоритетом для меня как спортсмена. Моя цель — продлить свою карьеру и продолжать играть на высочайшем уровне», — написал Надаль в своем Twitter.

35-летний испанец за свою карьеру дважды становился победителем Уимблдона. Это было в 2008 и 2010 году. Также на его счету два олимпийских золота. Всего у Надаля 20 побед на турнирах «Большого шлема».

Ранее Надаль на «Ролан Гаррос» в четырех сетах уступил первой ракетке мира из Сербии Новаку Джоковичу.