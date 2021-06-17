В Бухаресте стартовал матч группового турнира чемпионата Европы по футболу Украина — Северная Македония. Встречу судит аргентинский арбитр Фернандр Рапаллини.

Команды вышли на игру в следующих составах:

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Ярмоленко, Шапаренко, Зинченко, Малиновский, Яремчук.

Северная Македония: Дмитриевски, Ристовски, Велковски, Муслиу, Николов, Адеми, Спировски, Алиоски, Барди, Пандев, Элмас.

В первом туре обе сборные потерпели поражения: Украина уступила Нидерландам 2:3, несмотря на то, что смогла сравнять счет, уступая 0:2. Македонцы проиграли Австрии 1:3. Капитан сборной Горан Пандев забил второй по возрасту гол в истории Евро и самый «старый» с игры.