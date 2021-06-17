Инна Жиркова, жена защитника сборной России по футболу Юрия Жиркова, сказала, что не любит шутки о возрасте её мужа. 37-летний футболист «Зенита» был включен в заявку на Евро-2020 и вышел в стартовом составе на матч с Бельгией (0:3). Однако в концовке первого тайма Жирков получил травму и покинул расположение сборной.

«К большому сожалению, Юра получил травму и не сможет быть в составе сборной. Это очень печально, — цитирует Sport24 Жиркову. — Когда видишь, как игроки получают травмы — это всегда печально. А когда травму получает твой муж, думаю, и говорить не нужно, о том, что я чувствую в этот момент.

По поводу различных высказываний и шуток — для меня, честно, это не смешно, ведь несмотря на возраст, он отдает все силы и старания»,

Жирков провел за сборную России 105 матчей. Это четвертый показатель за всю историю национальной команды после Сергея Игнашевича (127), Виктора Онопко (109+4 за сборную СНГ) и Игоря Акинфеева (111).