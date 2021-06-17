Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат поделился мнением о перспективах национальной команды выйти в плей-офф чемпионата Европы.

«О перспективах российской сборной тяжело судить по одной победе над Финляндией. С другой стороны, Дания не смогла победить эту команду, это говорит о высоком уровне обороны финской сборной. Думаю, у России хорошие шансы сыграть в плей-офф», — цитирует Адвоката Beton.

Напомним, что после двух матчей на групповом этапе чемпионата Европы команда Станислава Черчесова имеет в своем активе 3 очка. В первой игре россияне крупно уступили бельгийцам в Санкт-Петербурге со счетом 0:3. 16 июля на той же «Газпром Арене» российская команда оказалась сильнее Финляндии — 1:0. Третий матч в рамках группы В состоится 21 июня в Копенгагене. Соперником станет сборная Дании.