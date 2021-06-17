Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев ыбл расстроен решением главного тренера национальной команды Станислава Черчесова не выпустить его поле в матче второго тура чемпионата Европы против Финляндии (1:0). Об этом рассказал его отец.

«Денис немножко расстроился, хотел выйти на поле и помочь команде. Но мы прекрасно понимаем, что сейчас не надо переходить на личности, главное — победы нашей сборной», — сказал Черышев-старший в эфире программы «Все на ЕВРО!».

Напомним, что после двух матчей на групповом этапе чемпионата Европы команда Станислава Черчесова имеет в своем активе 3 очка. В первой игре россияне крупно уступили бельгийцам в Санкт-Петербурге со счетом 0:3. 16 июля на той же «Газпром Арене» российская команда оказалась сильнее Финляндии — 1:0. Третий матч в рамках группы В состоится 21 июня в Копенгагене. Соперником станет сборная Дании.