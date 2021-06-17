Российская национальная антидопинговая организация (РУСАДА) сообщила, что приняла решение создать общественное движение «Россия без допинга».

«РУСАДА отмечает потребность всех представителей спортивной сферы быть объединенными идеалами чистого спорта. «Россия без допинга» — это движение за здоровый и честный спорт, которое рассчитывает на молодых и энергичных участников, небезразличных к судьбе будущих спортивных свершений», — цитирует ТАСС исполняющего обязанности генерального директора организации Михаила Буханова.

Напомним, 17 декабря спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне вынес решение по делу между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Российским спортсменам запретили выступать под флагом России на крупных международных соревнованиях в течении двух лет.

Кроме того, в ближайшие два года наша страна не сможет проводить Олимпиады, Паралимпиады и чемпионаты мира. В понедельник РУСАДА объявило, что не будет оспаривать решение CAS.