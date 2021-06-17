Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оценил выступление сборной России по футболу на Евро-2020.

По мнению Хабиба, команда переживает спад, связанный с обновлением состава. Еще на чемпионате мира у России был сыгранный коллектив, но сейчас сборная переживает не лучшие времена.

«Перестройка. Сборная сейчас точно не лучшая. Будет игра с Данией — она будет решающей. Прогноз? Потолок России — выход из группы. Они могут, им по силам. После того, как они выйдут из группы, им будет тяжело», — приводит слова Нурмагомедова «Спорт-Экспресс».

Напомним, после двух туров российская команда имеет в своем активе три очка благодаря победе над Финляндией (1:0). На старте турнира подопечные Станислава Черчесова потерпели крупное поражение от Бельгии (0:3).

В понедельник, 21 июня, Россия сыграет с Данией, матч пройдет в Копенгагене и начнется в 22:00 мск.