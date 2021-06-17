Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова поделилась с подписчиками новой фотографией.

В сториз своего инстаграма экс-спортсменка показала, как позирует перед зеркалом в купальнике. «Summer body and summer color», — написала гимнастка.

Напомним, Севастьянова является олимпийской чемпионкой 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье. Кроме того, российская спортсмена дважды завоевывала золотые медали чемпионата Европы. Она завершила карьеру в 2012 году.

