Сборная Украины по футболу одержала победу над Северной Македонией в матче группового турнира Евро-2020 — 2:1. Счет открыл капитан украинцев Андрей Ярмоленко на 29-й минуте с передачи Александра Караваева.

Через пять минут Ярмоленко уже сам ассистировал Роману Яремчуку, который сделал счет 2:0. Примечательно, что оба футболиста забили два гола Украины и в первом туре группового этапа против Нидерландов (2:3).

Во втором тайме на 57-й минуте Эгзиян Алиоски не смог переиграть с пенальти Георгия Бущана, однако первый оказался на добивании и отыграл один мяч македонцев.

Украина могла избежать нервной концовки, но на 83-й минуте партнер Алексея Миранчука по «Аталанте» Руслан Малиновский также не забил пенальти.

Команды провели матч в следующих составах:

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Ярмоленко (Цыганков, 70), Шапаренко (Сидорчук, 78), Зинченко, Малиновский (Соболь, 90+2), Яремчук (Беседин, 70).

Северная Македония: Дмитриевски, Ристовски, Велковски, Муслиу, Николов (Трайковски, 46), Адеми (Ристевски, 85), Спировски (Чурлинов, 46), Алиоски, Барди (Аврамовски, 77), Пандев, Элмас.

Встреча прошла в Бухаресте, судил ее аргентинский арбитр Фернандо Рапаллини.

На счету македонцев два поражения и ноль очков после двух игр: в первом туре они уступили Австрии 1:3. Украина набрала три очка в двух встречах.

В заключительном туре Украина встретится с Австрией в Бухаресте, а Северная Македония — с Нидерландами в Амстердаме. Обе игры пройдут 21 июня и начнутся в 19:00 по московскому времени.