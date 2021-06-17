На днях из стана одного из самых стабильных клубов России последних лет ЦСКА раздался звук взрыва. Это разорвалась еще одна неожиданная новость-бомба: Ивица Олич, только-только принявший армейцев в этом году, покинул пост главного тренера. А его место на правах исполняющего обязанности занял Алексей Березуцкий. В руководстве армейцев уже заверили: они доверяют молодому тренеру и не намерены искать кого-то еще. В связи с этим будет особенно любопытно посмотреть на летнюю трансферную кампанию клуба. Nevasport собрал все состоявшиеся и возможные трансферы ЦСКА.

ПРИОБРЕТЕНИЯ

Вратарь

Илья Лантратов (25 лет, «Химки»). 30 матчей, 39 пропущенных мячей в сезоне РПЛ

С вратарской линией в ЦСКА всё понятно уже почти два десятка лет. Игорь Акинфеев с 17-летнего возраста не пускает в основу никого из конкурентов, невольно ломая многим карьеры, а некоторым – даже психику. В этом году всех сильно напугал многолетний сменщик Акинфеева Сергей Чепчугов, выложивший в соцсетях несколько неоднозначных постов. Много надежд возлагается на молодого Владислава Торопа, но пока что шансов побороться с капитаном армейцев у него нет.

Однако летом трансферный рынок всколыхнул слух: Акинфеев может следующим летом завершить карьеру. И сменит его в ЦСКА вратарь-открытие прошедшего сезона Илья Лантратов из «Химок». По данным СМИ, ЦСКА купит Лантратова и отдаст его на сезон в аренду, а следующим летом вернёт уже на смену Акинфееву.

Интерес к голкиперу проявляет и «Зенит», но на фоне новостей о продлении контрактов с Лунёвым и Кержаковым этот трансфер выглядит маловероятным.

Защитники

Седрик Гогуа* (26 лет, «Ротор»). 23 матча в сезоне РПЛ

Ивуарийский защитник с грузинской фамилией перешел в ЦСКА в сезоне-2019/20, но не смог закрепиться в основе и отправился набираться опыта в аренду в «Ротор». Пока неизвестно, будет ли новый тренерский штаб рассчитывать на него, но в любом случае шансы на сборах Гогуа должен получить.

Маркан Тейшейра (24 года, «Галатасарай»). 37 матчей в чемпионате Турции

Об интересе к Маркану в России слухи поползли еще в мае. Тогда говорилось, что бразилец заменит в «Зените» Ярослава Ракицкого, который якобы собрался уходить. Больше информации об уходе Ракицкого не поступало, зато Маркан получил еще три клуба-претендента: ЦСКА, «Спартак» и «Динамо». Однако в Стамбуле явно не хотят его отдавать и даже повысили зарплату в полтора раза.

Полузащитники

Максим Мухин* (19 лет, «Локомотив»). 10 матчей в сезоне РПЛ

Мухин стремительно ворвался в основу «Локо» в конце прошлого года, уже в марте дебютировал в сборной России, а в июне попал в заявку на Евро-2020, где принял участие пока что в обоих матчах команды.

А незадолго до оглашения окончательной заявки сборной ЦСКА объявил о покупке Мухина. Однозначная удача армейского руководства и инвестиция не только в будущее, но и в настоящее.

Кристиян Бистрович* (23 года, «Касымпаша»). 20 матчей в чемпионате Турции

Бистрович был основным футболистом ЦСКА на протяжении трёх лет, но этой зимой отправился в аренду в турецкий «Касымпаша». Сейчас срок арендного соглашения истёк. В апреле Бистрович заявил, что вернется в ЦСКА летом. По его словам, он уходил в аренду только ради игрового времени в преддверии молодежного чемпионата Европы.

Игровая практика помогла, но несильно: сборная Хорватии с Бистровичем дошла до четвертьфинала, где уступила Испании (1:2).

Яка Бийол* (22 года, «Ганновер»). 30 матчей во второй немецкой бундеслиге

Ещё одно возвращение хавбека из аренды. В мае стало известно, что «Ганновер» не будет выкупать контракт Бийола, и он вернется в ЦСКА. Бийол был основным футболистом в составе черно-зеленых, но серьезных результатов не добился: «Ганновер» финишировал в середине таблицы бундеслиги 2.

Абдулкадир Омюр (21 год, «Трабзонспор»). 23 матча, 2 гола в чемпионате Турции

Сейчас Омюр принимает участие в Евро-2020. В турецкой прессе появилась новость о переходе хавбека в «Челси», который сразу отдаст его в ЦСКА в аренду. Впрочем, агент футболиста заявил, что это «идиотская новость» и поинтересовался, какие наркотики употребляют авторы подобных слухов.

Адем Ляич (29 лет, «Бешикташ»). 22 матча, 2 гола в чемпионате Турции

Кажется, этим летом ЦСКА проводит трансферную кампанию под лозунгом «идём на Восток!». Ещё один футболист из турецкой лиги, который может продолжить карьеру в армейском клубе.

29-летний серб только что стал с «Бешикташем» чемпионом Турции, однако по ходу сезона нерегулярно попадал в состав и вполне может задуматься о смене клубной прописки ради игровой практики. По данным турецких СМИ, ЦСКА предлагает за него 5 миллионов, «Бешикташ» настаивает на семи.

Алассан Ндао (24 года, «Карагюмрюк»). 38 матчей, 11 голов в чемпионате Турции

Одно из открытий сезона в завершившейся турецкой суперлиге. Сенегалец Ндао стал лучшим бомбардиром «Карагюмрюка» в чемпионате-2020/21, и во многом благодаря его старанию клуб-дебютант суперлиги финишировал в свой первый сезон на высоком восьмом месте. Помимо ЦСКА, на Ндао претендуют «Фиорентина» и «Севилья».

Нападающие

Антон Заболотный* (30 лет, «Сочи»). 27 матчей, 9 голов в чемпионате России

Пока что самый громкий трансфер лета в России.

После неудачного отрезка карьеры в «Зените» любимец Станислава Черчесова заново обрёл себя в «Сочи», помог молодой команде впервые в истории попасть в еврокубки и поехал на Евро-2020, пусть и в качестве запасного.

ЦСКА объявил о подписании Заболотного в последний день мая, через несколько дней после подписания другого «сборника» — Максима Мухина. При этом форвард достался армейцам бесплатно.

Заболотный – воспитанник ЦСКА, но еще не играл за основную команду родного клуба. В сезоне-2021/22 он исправит эту ситуацию.

Адольфо Гайч (22 года, «Беневенто»). 15 матчей, 2 гола в чемпионате Италии

Аргентинский форвард перешел в ЦСКА из «Сан-Лоренсо» в начале сезона, но за полгода так и не смог себя проявить и отправился набираться опыта к Филиппо Индзаги в «Беневенто». Летом его арендное соглашение истекло, и пока неизвестно, получит ли он шанс в ЦСКА уже при Березуцком. Возможно, «Беневенто» выкупит его трансфер.

Айк Угбо (22 года, «Челси»). 32 матча, 16 голов в чемпионате Бельгии за «Серкль Брюгге»

Форвард нигерийского происхождения – воспитанник «Челси», но пока еще не получил шанса проявить себя в основной команде, довольствуясь арендами. Последние два года для него сложились очень успешно. В голландской «Роде» он отметился 13 голами, а в бельгийском «Серкль Брюгге» — 16, став одним из лучших бомбардиров сезона.

Но «Челси» не спешит давать Угбо шанса проявить себя в основе, и в новом сезоне он может вообще покинуть команду. Помимо армейцев, на него претендуют «Фулхэм», «Генк» и «Монако», за который выступает воспитанник ЦСКА Александр Головин.

Кристиян Ловрич (25 лет, «Горица»). 29 матчей, 15 голов в чемпионате Хорватии

В следующем матче «Зенита» с ЦСКА на поле может произойти дуэль между защитником Ловреном и нападающим Ловричем. По крайней мере Evrostavka утверждает, что армейцы нацелились на одного из лучших нападающих хорватского чемпионата. Впрочем, эта новость появилась еще до ухода Ивицы Олича с поста главного тренера. Вполне возможно, что без него руководство клуба не будет пытаться подписывать хорвата.

ПОТЕРИ

Вратарь

Илья Помазун*, 24 года. 2 матча в сезоне РПЛ

Помазун был срочно вызван в ЦСКА в начале сезона, когда у Акинфеева и его сменщика Торопа было подозрение на коронавирус. Проведя два матча за родной клуб, Помазун привычно сел в запас, уступив место Акинфееву. Сейчас голкипер снова отправляется в «Урал», где неплохо провел первую половину сезона-2020/21.

Защитники

Кирилл Набабкин, 34 года. 3 матча в сезоне РПЛ

Из-за травмы паха защитник-ветеран пропустил практически весь сезон ЦСКА, сыграв только три матча в августе. Его контракт истекает летом и пока неясно, будет ли продлён.

Наир Тикнизян, 22 года. 27 матчей, 1 гол в сезоне РПЛ

Виктор Гончаренко активно работал с молодёжью ЦСКА, и одним из его последних открытий стал молодой защитник Наир Тикнизян. Игрок с ходу после возвращения из аренды закрепился в основе армейцев, однако этим летом его хочет подписать «Локомотив». По данным «Спорт-Экспресса», железнодорожники уже сделали ему более выгодное предложение по контракту. За «Локо» говорит и то, что в отличие от ЦСКА, он будет участвовать в еврокубках.

Полузащитники

Никола Влашич, 23 года. 26 матчей, 11 голов в сезоне РПЛ

Слухи об уходе Влашича из ЦСКА идут еще с самого первого его сезона в России. Тогда говорилось, что армейцы не потянут выкуп аренды у «Эвертона», но все же сделка состоялась. Однако этим летом слухи об уходе хорвата как никогда близки к реальности. ЦСКА не попал в еврокубки, а для амбициозного Влашича это серьёзный удар. И претендентов на игрока выстроилась целая очередь. «Эвертон» допустил возвращение своего бывшего футболиста, но гораздо вероятнее уход Влашича в «Милан». Кроме того, на горизонте всплыл чемпион России «Зенит». Петербуржцы готовы выложить за Влашича целых 25 миллионов евро.

Константин Кучаев, 23 года. 21 матч, 6 голов в сезоне РПЛ

По словам агента хавбека Александра Клюева, Кучаев находится на карандаше у нескольких европейских клубов. Называть их агент, впрочем, отказался. При этом сам полузащитник вроде бы как не торопится покидать ЦСКА и хочет сперва набраться опыта перед отъездом за границу.

Алан Дзагоев, 31 год. 15 матчей, 2 гола в сезоне РПЛ

Один из главных ветеранов ЦСКА снова полсезона пропустил из-за травмы. Его контракт истекает летом, и пока неясно, будут ли армейцы его продлевать. Дело в том, что стороны никак не могут договориться об условиях соглашения: ЦСКА хочет включить в контракт пункт о количестве матчей в сезоне, но вечно травмированного Дзагоева он не устраивает. Отмечается также, что если сам Алан захочет уйти в другой клуб, ЦСКА не будет его останавливать.

Нападающие

Саломон Рондон*, 31 год. 13 матчей, 4 гола в сезоне РПЛ

Бывший форвард «Рубина» и «Зенита» вернулся в Россию этой зимой из китайского «Далянь Про». Венесуэлец бодро отметил переход в ЦСКА, забив четыре мяча в первых шести играх в РПЛ. Однако затем сдулся и больше не смог отличиться. В мае Рондон объявил об уходе из клуба в связи с окончанием аренды. Сейчас Рондон вернулся в расположение «Далянь Про», но по слухам может снова уехать в Россию, на этот раз в «Краснодар». Кубанцы летом расстались с Маркусом Бергом и Ари и нуждаются в опытном форварде.

Илья Шкурин, 21 год. 9 матчей, 3 гола в сезоне РПЛ

Молодой белорусский форвард начал постепенно подтягиваться к основе ЦСКА и обратил на себя внимание других российских клубов. В частности, на него так же, как и на Рондона, обратил внимание «Краснодар». Контракт Шкурина с армейцами действует до лета 2024 года. Пока можно с уверенностью сказать, что если форвард куда и уедет, то точно не на родину. В августе 2020 года он заявил, что не будет выступать за сборную Белоруссии, пока у власти находится Александр Лукашенко.

* — звёздочкой обозначены состоявшиеся трансферы