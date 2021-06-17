Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отметил проблемы сборной России по футболу на чемпионате Европы-2020.

«Во-первых, у нее нет лидера. Во-вторых, команда несыгранная, — приводит «Спорт-Экспресс» слова Хабиба. — Миранчук много не играл, Черышев много не играл. А местный чемпионат — вы сами видели, как наши клубы в Европе выступили. Эта команда точно не лучшая. Начало — конец нулевых, думаю, вот была сборная… Еще-три четыре года назад была сыгранная сборная — на чемпионате мира. А сейчас есть определенный спад».

Прославленный боец выразил мнение, что потолком для команды станет выход из группы.

После двух туров на счету сборной России три очка: поражение от Бельгии (0:3) и победа над Финляндией (1:0). В заключительном третьем туре подопечные Станислава Черчесова встретятся с Данией. Матч пройдет в Копенгагене 21 июня.